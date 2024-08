Handball: HBW Balingen-Weilstetten eröffnet die Saison

Vor drei Wochen ist die neuformierte Bundesliga-Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten in die Saison-Vorbereitung gestartet. Bei einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur am kommenden Sonntag haben alle HBW-Fans und Freunde des Handballsports die Möglichkeit, die neuformierte Truppe der Gallier für die Saison 2024/25 genauer unter die Lupe zu nehmen. Spielbeginn in der Balinger SparkassenArena ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm

Der neue HBW-Coach Matthias „Matti“ Flohr hat bis zum Saisonstart für seine Jungs ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Nach nur einer Woche des Kennenlernens hat er sie mal direkt ins kalte Wasser geworfen – bildlich gesprochen. In einem Testspiel gegen die SG BBM Bietigheim bekam der neue Balinger Chefcoach die ersten wichtigen Erkenntnisse. Seine Jungs zeigten nach nur einer Woche eine recht gute Leistung.

Mit 27:26 konnten sie das Spiel gegen den hochkarätig verstärkten Aufsteiger in die DAIKIN Handball-Bundesliga für sich entscheiden. Direkt im Anschluss an das Spiel ging es für die Gallier ins Trainingslager in dem nicht nur sportliche Trainingseinheiten auf dem Programm standen, sondern auch das gegenseitige Kennenlernen einen hohen Stellenwert hatte. Dem Trainingslager folgte eine weitere Woche, mit schweißtreibenden Trainingseinheiten.

Schweizer Erstligist kommt zur Saisoneröffnung

Abgeschlossen wird die dritte Trainingswoche am Sonntagnachmittag mit dem Vorbereitungsspiel im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung gegen den Schweizer Top-Club Pfadi Winterthur. Ähnlich wie die Gallier stecken die Schweizer derzeit mitten in der Vorbereitungsphase. Sie bereiten sich aber nicht nur auf die Quickline Handball League (1. Schweizer Liga) vor, sondern auch auf die EHF European League, für die sich Winterthur qualifiziert hat.

Seit ewigen Zeiten gehören die Schweizer zu den Top-Teams in ihrem Lande und führen sogar mit 870 Siegen die ewige Tabelle der 1. Liga an. In der vergangenen Saison qualifizierte sich Winterthur als Tabellenvierter für die Schweizer Playoffs und scheiterte erst im Halbfinale um die Meisterschaft an Kadetten Schaffhausen.

Interviews und Autogrammstunde nach dem Schlusspfiff

Nach dem Schlusspfiff im Vorbereitungsspiel gegen Winterthur werden HBW-Geschäftsführer Felix König und Trainer Matti Flohr im Rahmen eines Interviews noch weitere Informationen und Einblicke zum Verlauf der Vorbereitung, der Saison und der neuformierten Mannschaft geben. Im Anschluss daran haben alle HBW-Fans noch Gelegenheit sich bei den Spielern ihre Autogramme zu holen und in einer von HBW-Partner ELCO aufgestellten Fotobox ablichten zu lassen.

Für Essen und Getränke vor dem Spiel (die Halle öffnet bereits um 14 Uhr), während und vor allem nach dem Spiel ist bestens gesorgt und einem Plausch mit den HBW-Spielern und Verantwortlichen steht im Anschluss nichts entgegen.