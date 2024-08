Handball-Glanzlicht in Altensteig: Alle Begegnungen werden live gestreamt

Handball-Glanzlicht in Altensteig

1 Zum dreitägigen Handball-Spektakel in der Eichwaldhalle erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche Zuschauer. Foto: Heiko Hofmann

Die Planungen für den S-Cup, Altensteigs alljährliches Handball-Glanzlicht, gehen auf die Zielgerade. Nicht nur aus den Reihen des TSV Altensteig engagieren sich viele Helfer für das große Projekt.









Link kopiert



Am Freitag, 16. August, fällt wieder der Startschuss für Altensteigs dreitägiges Handballturnier der Spitzenklasse. Für so ein großes Projekt ist viel Planung und somit ein gutes Organisationsteam notwendig. In diesem Jahr freuen sich die Macher wieder darüber, dass sich nicht nur viele der TSV-Handballer einbringen. Auch außerhalb des Vereins engagieren sich Helfer, um dem TSV unter die Arme zu greifen.