Hallenbad Neuenburg: DLRG und Schwimmsportler wollen mit der Stadt ins Gespräch kommen

Es ging schnell nach der Einwohnerversammlung im Neuenburger Stadthaus, dass Alexander Schropp und Alexander Anlicker von der DLRG-Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg wie auch die Repräsentanten des regionalen Schwimmsports wie Lars Kellermann (TV Neuenburg), Sören Längin-Hitschler (Alemannia Müllheim) und Karlheinz Schlegel (TuS Badenweiler) die Petition ins Netz stellten.

Mit überraschendem Erfolg: Bereits nach dem ersten Tag waren es zwischen 3000 und 3500 Unterschriften, es gab unzählige Kommentare und auch viele konstruktive Ideen im Umgang mit der Sanierungsbedürftigkeit angesichts des Finanzdesasters der Zähringerstadt umgegangen werden könnte. „Wir sind uns einig, wir wollen einfach endlich eine Zahlentransparenz, einen konstruktiven Dialog mit dem Gemeinderat und dem Bürgermeister und auch einen Austausch dazu, wie wir als Vereine eventuell über eine Stiftung oder andere Organisationsformen unterstützen können“, formulierte Lars Kellermann beim Pressegespräch am Mittwoch die Ziele der Petition.

Betriebskostendefizit und hohe Sanierungskosten

Ausgangspunkt sind zahlreiche Aussagen und Gerüchte, dass eine rasche Schließung angesichts der zu erwartenden Sanierungs- und Betriebskosten des 1975 in Betrieb genommenen Hallenbads möglicherweise notwendig sein könnte. Es geht dabei um ein jährliches Betriebskostendefizit von etwa 400 000 Euro, das bei der Einwohnerversammlung genannt wurde, als auch um eine Stellungnahme eines Gutachters, der Sanierungskosten in einem zweistelligen Millionenbetrag nannte, allerdings ohne wirklich konkret zu werden, zumindest nicht in der Öffentlichkeit.

Überprüfbar seien die angedeuteten Zahlen bisher nicht, ein rechtssicheres Gutachten bestehe nach Informationen der Vereinsvertreter auch nicht. „Es ist kein reines Neuenburger Thema, sondern eines, das die ganze Region betrifft“, betonten die Petitionsinitiatoren und verwiesen auf massive Auswirkungen in vielerlei Hinsicht.

Wichtig für die Rettungsausbildung und Schwimmkurse

Es geht beispielsweise um die politische Forderung, Kinder und Jugendliche sollen das Schwimmen erlernen, um möglichen Gefahren an Seen, Schwimmbädern und Flüssen zu entgehen. Es gelte, und da kommt die DLRG ins Spiel, viele Ehrenamtliche auf die Wasserrettungstätigkeit vorzubereiten. Eine Qualifikation, die regelmäßig nachgewiesen werden müsse, betonten Schropp und Anlicker. Das bedeutet: „Weder die Rettungsausbildung noch die Schwimmkurse für Anfänger können dann gewährleistet werden. Und wir haben heute schon eine ellenlange Warteliste“, berichteten die DLRG-Vertreter.

Genauso notwendig ist das Hallenbad als Trainingsmöglichkeit für die Schwimmgemeinschaft, aber auch für den Sportunterricht für viele Schulen in der Region. Hinzu kommen auch Sporteinheiten anderer Organisationen und Einrichtungen. „Ohne das Hallenbad ist das nicht mehr zu bewerkstelligen“, erklärten die Initiatoren.

Warteliste mit 300 Personen für die Schwimmkurse

Das Neuenburger Hallenbad ist laut Karlheinz Schlegel das einzige für diese Zwecke geeignete Hallenbad zwischen Lörrach und Bad Krozingen. Die Nutzungszahlen sprechen für sich: Die DLRG gibt wöchentlich drei Kurse für Kinder – allein am Dienstagnachmittag seien dies etwa 65 Kinder – und Jugendliche wie auch für Wasserretter. Für Schwimmkurse gebe es sogar eine Warteliste mit 300 Personen, sagte Schropp. Die Schwimmgemeinschaft der drei Vereine trainiert viermal die Woche mit Dutzenden von Sportschwimmern und Anfängern.

Und auch die Schulen benötigen das Hallenbad für den Schulsport, beispielsweise das Neuenburger Kreisgymnasium mit seinem Sportprofil. Die Petitionsinitiatoren sehen das Hallenbad auch als Standortfaktor für Familien.

Hoffnung schöpfen sie aus Andeutungen aus dem Kreis der Neuenburger Stadträte, man verfolge nicht das Ziel einer Schließung, wenn sie irgendwie zu verhindern sei. „Wir schlagen eine sukzessive Sanierung in vielen Einzelschritten zu überschaubaren Beträgen vor. Das scheint, wenn man auf die Schwimmmeister und Fachleute aus der Baubranche hört, möglich“, sagte Schlegel.

Vereinsvertreter wollen im Gemeinderat vorsprechen

Blickt man auf die möglichen Gesamtkosten, könnte sogar ein Neubau realistisch sein, der möglicherweise auf ganz andere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten – vielleicht auch unter Einbindung der umliegenden Kommunen und des Landes – treffen könnte.

Gemeinsam wollen sie am kommenden Montag bei der Sitzung des Gemeinderats auftreten, um das Gremium für eine Verschiebung eines Schließungsbeschlusses, für Zahlentransparenz und für eine Kooperation bei der Lösung der Probleme gewinnen.