Die Online-Petition „Rettet das Neuenburger Hallenbad“ erfährt gleich am ersten Tag viel Zuspruch und macht die Bedeutung des Bades im Markgräflerland deutlich.
Die Stadt Neuenburg hat am Dienstagabend in einer Einwohnerversammlung die finanzielle Situation dargestellt. Angesichts von prognostizierten Schulden von bis zu 30 Millionen Euro im Jahr 2029 wurde auch das Hallenbad – eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt – zur Disposition gestellt. Da Bäder allerorts ein Zuschussbetrieb sind – Neuenburg schießt alljährlich rund 400 000 Euro zu – klingt dies nach einer schnellen und einfachen Lösung.