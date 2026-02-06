Die Online-Petition „Rettet das Neuenburger Hallenbad“ erfährt gleich am ersten Tag viel Zuspruch und macht die Bedeutung des Bades im Markgräflerland deutlich.

Die Stadt Neuenburg hat am Dienstagabend in einer Einwohnerversammlung die finanzielle Situation dargestellt. Angesichts von prognostizierten Schulden von bis zu 30 Millionen Euro im Jahr 2029 wurde auch das Hallenbad – eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt – zur Disposition gestellt. Da Bäder allerorts ein Zuschussbetrieb sind – Neuenburg schießt alljährlich rund 400 000 Euro zu – klingt dies nach einer schnellen und einfachen Lösung.

Die drohende Hallenbadschließung schlägt nun weit über die Zähringerstadt hinaus Wellen. Schließlich ist es das einzige Hallenbad zwischen Weil am Rhein und Bad Krozingen.

Tausende Unterzeichner bei Online-Petition

Die Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg der DLRG und die Schwimmgemeinschaft Badenweiler Neuenburg (Turnverein Neuenburg, Alemannia Müllheim und TuS Badenweiler) haben daher gemeinsam die Online-Petition „Rettet das Neuenburger Hallenbad“ auf openpetition gestartet. Nach dem Start am Donnerstagabend zählte die Petition nach nur zwölf Stunden bereits rund 1500 Unterzeichner. Zuspruch erhalten die beiden Vereine auch von anderen Nutzern. Dazu zählen die umliegenden Schulen, wie beispielsweise das Markgräfler Gymnasium in Müllheim, aber auch die Deutsch-Französische Brigade.

Das Einzugsgebiet des Hallenbads reicht weiter über Neuenburg hinaus. Insbesondere auch die Schulen der Nachbargemeinden sind für den Schulsport darauf angewiesen. Foto: Alexander Anlicker

Die Forderungen der Initiative

Die an den Gemeinderat gerichtete Petition fordert, dass vor einer endgültigen Entscheidung über die Zukunft des Hallenbads alle realistischen Betriebsmodelle, Sanierungs- und Zukunftsoptionen geprüft werden. Ferner sollten Fördermöglichkeiten von Land, Bund und weiteren Programmen umfassend bewertet werden. Untersucht werden sollten auch mögliche regionale oder interkommunale Lösungen. Ferner sollte die Bedeutung für Schulen, Vereine, Gesundheitsangebote, Bevölkerung und sonstiger Institutionen vollständig berücksichtigt werden, heißt es.

Gründe für den Erhalt des Hallenbades

Das Hallenbad Neuenburg sei seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der Infrastruktur unserer Region, heißt es in der Petition. „Es ermöglicht Kindern das Schwimmenlernen, sichert den Schulsport, unterstützt Vereinsarbeit und bietet vielen Menschen eine wichtige Möglichkeit für Bewegung, Gesundheit und Erholung. Diese Initiative setzt sich dafür ein, dass die Zukunft des Hallenbads sorgfältig, transparent und unter Berücksichtigung der regionalen Bedeutung bewertet wird“, schreiben die Organisatoren.

Sie verweisen auch darauf, das Schwimmen eine grundlegende Fähigkeit und ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen sei. Viele Schulen der Region sind auf das Hallenbad für den Schwimmunterricht angewiesen. Das Hallenbad werde breit von der Bevölkerung zur Bewegung, Rehabilitation und Gesundheitsförderung genutzt. Es sei Grundlage für Nachwuchsarbeit, Ehrenamt und Vereinsleben.

Das Hallenbad Neuenburg ist das einzige Hallenbad zwischen Weil am Rhein und Bad Krozingen und erfüllt damit eine zentrale Versorgungsfunktion.

Immer weniger Kinder und Erwachsene können schwimmen

Gleichzeitig verweisen die Initiatoren auf den Rückgang der Schwimmfähigkeit: Studien zeigen seit Jahren einen Rückgang der Schwimmfähigkeit. Bereits 2017 gaben rund 60 Prozent der Grundschüler und über 50 Prozent der Erwachsenen an, keine sicheren Schwimmer zu sein. Anders als viele andere Sportarten ist Schwimmen eine grundlegende Sicherheitskompetenz und kann im Ernstfall Leben retten.

Unfallzahlen unterstreichen die Relevanz, heißt es weiter: 2024 sind in Deutschland mindestens 411 Menschen ertrunken, darunter 14 Kinder unter zehn Jahren.

Kommentare der Unterzeichner

„Das Hallenbad hat eine wichtige Grundversorgungsfunktion in der Region. Es ist relevant für den Schul-, Vereins- und Breitensport. Es ermöglicht vor allem Kindern das Schwimmenlernen und Festigen der Schwimmfähigkeiten. Dies kann kein Freibad in der Region leisten, und erst recht kein Spaß- oder Thermalbad“, schreibt ein Unterzeichner und ein Weiterer verweist darauf, dass das Hallenbad in Neuenburg maßgeblich zu einer höheren Wohn- und Lebensqualität beitrage. Und ein Unterzeichner aus Bad Bellingen schreibt: „Mit dem Neuenburger Schwimmbad verbinde ich viele Kindheitserinnerungen. Meine eigenen Kinder haben dort schwimmen gelernt und auch das Schulschwimmen dort verbracht. Ich finde es wichtig, dass auch für viele weitere Kinder und Generationen diese Möglichkeit bestehen bleiben muss. Ebenso kenne ich viele Senioren, die regelmäßig ihren Sport dort betreiben. Das Hallenbad gehört einfach nach Neuenburg!“

Info: Zur Petition geht es unter dem folgenden Kurzlink https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-das-neuenburger-hallenbad