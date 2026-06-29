Haiterbacher Wassernetz: Bei weiteren Schäden drohen auch Versorgungsausfälle

Die Wasserhauptleitung im Birkenweg in Beihingen weist Schäden infolge von Lochfraß auf. „Aufgrund des fortgeschrittenen schlechten Zustands der Leitung besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Rohrschäden und Versorgungsunterbrechungen“, war der Sitzungsunterlage zu diesem Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderates zu entnehmen.

Arbeiten auf rund 220 Metern Zur Sicherstellung einer dauerhaft zuverlässigen und wirtschaftlichen Trinkwasserversorgung sei die Erneuerung der Wasserhauptleitung erforderlich. Die Leitung soll laut Planung auf einer Länge von rund 220 Metern in offener Bauweise erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme sollen auch die Hausanschlüsse erneuert werden. Nach Auskunft des Wassermeisters verfügten die talseitig gelegenen Grundstücke bereits überwiegend über neue Hausanschlüsse, welche verwendet werden könnten. Bei den bergseitig gelegenen Grundstücken müsse hingegen der überwiegende Teil der Hausanschlüsse im Rahmen der Baumaßnahme erneuert beziehungsweise an den aktuellen technischen Standard angepasst werden.

Kosten von 110.000 Euro

Die dem Gemeinderat vorliegende Planung bildet die Grundlage für die weitere Umsetzung der Maßnahme. Das Planungsbüro Gauss Ingenieurtechnik hat die ersten Leistungen bis zur Genehmigungsplanung bereits erbracht. Die Kosten der Baumaßnahme werden auf rund 110.000 Euro geschätzt. Die Ausführung der Maßnahme ist für diesen Herbst vorgesehen. „Die Arbeiten sollen vor Beginn der Frostperiode abgeschlossen werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und witterungsbedingte Einschränkungen bei der Bauausführung zu vermeiden“, schreibt die Verwaltung.

Wasser und Kanal in Hohe Straße

Für die notwendige Erneuerung der Wasserleitung in der Hohe Straße in Haiterbach hat der Gemeinderat in derselben Sitzung die Arbeiten bis zur Genehmigungsplanung an das Büro Gauss vergeben. Vor der Wasserleitungserneuerung in der Hohe Straße müsse die Frage der Abwasserableitung geklärt werden, da der Kanal in der Hohe Straße aufgrund der höher gelegenen Bebauung überlastet sei.

Treppenanlage soll nicht berührt werden

Der allgemeine Kanalplan aus dem Jahr 2019 sehe eine Ableitung zwischen den Gebäuden 5 und 11 (Treppenanlage) über die Bergstraße bis runter zum Meisenweg und dann im weiteren Verlauf bis zur Wendeplatte am Ende des Meisenwegs vor. Dort sind bereits der Anschlusspunkt und die Weiterleitung in die Straße Wanne vorhanden. Da die Treppenanlage Bergstraße/Meisenweg zwischen den Gebäuden 22 und 24 vor Jahren erneuert wurde und in gutem Zustand sei, schlug die Verwaltung vor, den Kanal zunächst in der Bergstraße bei Gebäude 25 weiter zu verlegen und dann zwischen den Gebäuden 25 und 27 die Ableitung in der maroden Treppenanlage vorzunehmen.