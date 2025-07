Bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung feierte der weltweit tätige Schalungshersteller MEVA ein Jubiläums-Familienfest mit seinen Mitarbeitenden. Über 600 Gäste aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Benelux, Rumänien und Ungarn waren zum Hauptstandort ins Haiterbacher Industriegebiet gekommen.

1970 war MEVA von Gerhard Dingler gegründet worden, ein Jahr zuvor hatte er mit dem Unternehmen Dingler Baumaschinen Fuß in der Branche gefasst. Wieso also jetzt eine Jubiläumsfeier? Ganz einfach: Die für 2020 zum 50-jährigen MEVA-Bestehen geplanten Veranstaltungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, erklärt Florian F. Dingler, geschäftsführender Gesellschafter von MEVA. „Unter dem Titel ,MEVA55‘ haben wir nun nicht nur diese Familienfeier nachgeholt. Weitere Veranstaltungen standen und stehen im Fokus unseres Unternehmens in diesem Jahr.“

Ob in den USA, in Indien, auf den Philippinen, in Ungarn oder in den Nachbarländern: an MEVA-Adressen in aller Welt finden Veranstaltungen für Belegschaften, Kunden und Partner statt. So auch nochmals in der MEVA-Heimat, wo am 20. September, im Rahmen der Haiterbacher Leistungsschau, Betriebsbesichtigungen sowie ein Gala-Abend für Kunden und VIPs im Dekra-Congress-Center Wart geplant sind.

„MEVA-Wäldle“ wird Festplatz

Nun kamen aber zunächst die Familien der Mitarbeitenden von MEVA, Dingler Baumaschinen und dem Nagolder Partnerunternehmen BIM², das seit fünf Jahren besteht, bei strahlendem Sonnenschein zusammen. Das „MEVA-Wäldle“ hinter der Industriestraße war zu einem bunten Festplatz voller Aktivitäten, kulinarischer Genüsse und fröhlicher Begegnungen verwandelt worden. Foodtrucks sorgten für das leibliche Wohl, Kaffee- und Getränkestände sowie die mobile Eisdiele wurden rege frequentiert.

Firmengründer Gerhard Dingler blickte in einer Ansprache auf die 55-jährige Historie zurück, und sein Sohn, der geschäftsführende Gesellschafter Florian F. Dingler, betonte den hohen Stellenwert der Mitarbeitenden für den Erfolg des mittelständischen Unternehmens. Irene Dengler, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, moderierte die Veranstaltung.

Kleine und große Gäste vergnügten sich an Mitmach-Stationen wie Fußball-Dart, Zielschießen, Hau den Lukas, in Hüpfburgen oder einfach bei der Hocketse. Wer fleißig Stempel auf seiner Aktiv-Karte sammelte, durfte diese als Los in eine Box werfen. Zahlreiche Preise, von Strandliegestühlen über eine Go-Pro-Kamera oder Spielkonsole bis zum E-Scooter, wurden von glücklichen Gewinnern in Empfang genommen.

Das rundum gelungene Fest ging erst spät in der Nacht zu Ende.

Das Unternehmen

Die MEVA Schalungs-Systeme GmbH

ist ein mittelständischer, familiengeführter und international tätiger Schalungshersteller. Stammsitz ist Haiterbach im Nordschwarzwald. Seit 1970 ist MEVA Pionier und Impulsgeber der Schalungsbranche. Daher ist es für das Unternehmen Motivation und Verpflichtung mit innovativen und hochwertigen Produkten sowie umfassenden Dienstleistungen Bauunternehmen von klein bis groß bei ihren Projekten zu unterstützen.

Das Produktportfolio

reicht von Wand- und Deckenschalungen, Traggerüsten und Zubehör bis hin zu Kletter- und Sicherheitssystemen sowie Sonderschalungen und digitalen Lösungen.

Mit rund 600 Mitarbeitenden

an 40 Standorten in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten ist MEVA weltweit als Ansprechpartner vor Ort und erreicht eine Jahresgesamtleistung von mehr als 130 Millionen Euro.