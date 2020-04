Haiterbach Keine Solidaritätsbotschaft in Corona-Zeiten: Schwarz-Rot-Gold-Look ist Zufall

Nichtsdestotrotz geht für die Pfarrerin von der in Schwarz-Rot-Gold gehüllten Kirche mitten in der Corona-Krise eine Botschaft von Solidarität und Zusammenhalt aus. "Für mich drückt sich darin die Verbundenheit der Kirche mit allen Menschen aus. Ich finde, das passt jetzt richtig gut in die Zeit."

Passt gut in die Zeit, ist aber tatsächlich reiner Zufall, wie Joachim Binker, Chef der Binker Materialschutz GmbH, erklärt. Man verwende die Farbkombination bereits seit der Firmengründung im Jahr 1990. Die Farbgebung sei dem Firmenlogo entlehnt. Zudem sei es technisch auch gar nicht möglich, mit nur einer Farbe zu arbeiten. Die Farbübergänge, so Binker, dienten beim Einhüllen der Gebäude als Orientierungslinien. Hätten alle Folien dieselbe Farbe "wüssten wir deren Größe nicht und würden auch beim Aufbau nicht sehen, ob die Folien horizontal und vertikal verlaufen".