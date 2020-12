Hängebrücke in Rottweil "Genug geplant - 2021 wird gebaut!"

Rottweil - Damit scheint es tatsächlich nun nach vielen Verzögerungen in die Zielgerade zu gehen. Immerhin sind inzwischen vier Jahre vergangen, seit die "längste Hängebrücke der Welt" als neues Highligt für Rottweil und als Verbindung zwischen Testturm und Innenstadt angekündigt wurde.

Nachdem allerlei Schwierigkeiten rund um den Bebauungsplan und den Andockpunkt am Bockshof größtenteils aus der Welt geräumt waren, hing das Ganze zuletzt an Investor Günter Eberhardt. Seine Pläne für einen roten 60 Meter hohen Einstiegspylon auf dem Berner Feld, der unweigerlich an die Golden-Gate-Bridge erinnerte, waren Ende September 2019 zwar im Bauausschuss abgesegnet worden, doch im März diesen Jahres zog der Investor seinen eigenen Entwurf zurück. Der Vergleich mit San Francisco gefiel ihm nicht – schließlich wolle er für Rottweil eine ganz individuelle Lösung schaffen, so die Begründung.