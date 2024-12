Gymnasium Meßstetten: Ein „Weihnachtswahnsinn“ mit Witz

1 Die Tanz-AG unter Leitung von Britta Eppler Foto: Gymnasium

Im Gymnasium Meßstetten wurde ein Adventsfest gefeiert – die Erlöse werden für einen guten Zweck gespendet.









Mit einer schwungvollen Darbietung des Weihnachtsklassikers „Merry Christmas“ eröffnete die Schulband das Adventsfest, das am Gymnasium Meßstetten gefeiert wurde. Die Theater-AG führte anschließend die Sketche „Drei Engel“ und „Nichts an“ auf, und der Chor der Klassen fünf sorgte mit den Liedern „White Christmas“, „Finster, Finster“ und „Im tiefen kalten Winter“ für besinnliche Momente, begleitet von Moritz Neher am Klavier. Die Klasse 6a stellte das Spendenprojekt „Sansibar“ vor, indem sie eine notwendige Operation eines Kindes in Meßstetten mit dem ähnlichen Ablauf in Sansibar verglich.