Marion Maier ist die neue Vorsitzende des GVV Oberes Schlichemtal. Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger sieht darin einen Wortbruch und beruft sich auf frühere Absprachen.
Alle drei Jahre hat ein anderer Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden im Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal (GVV) den Vorsitz inne. 2022 wurde Anton Müller zum Verbandsvorsitzenden gewählt, dessen Amtszeit als Dormettinger Bürgermeister im August endete. Bis zum turnusmäßigen Wechsel zum 1. November wurde Dotternhausens Bürgermeisterin Marion Maier in dieses Amt gewählt. In der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung stand die Wahl des Vorsitzenden bis zum 31. Oktober 2028 auf der Tagesordnung.