GVV Müllheim-Badenweiler: Neue Untere Ausländerbehörde soll für Verbesserungen sorgen

Monja Müller soll künftig die neu einzurichtende Untere Ausländerbehörde in Müllheim leiten. Was bietet diese?
Mit der voraussichtlichen Erhebung der Stadt Müllheim zur Großen Kreisstadt zum 1. Januar 2027 erhält der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Müllheim-Badenweiler kraft Gesetzes eine Ausländerbehörde. Nun hat die Verbandsversammlung Monja Müller einstimmig zur Leiterin der neu einzurichtenden Unteren Ausländerbehörde gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Zuständigkeit gilt damit für alle fünf Verbandsgemeinden Auggen, Buggingen, Badenweiler, Müllheim und Sulzburg.