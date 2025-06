Gute Tat: Lions Club und DRK schenken Senioren im Kreis FDS „Tal X“-Freuden

1 Der Lions-Club Freudenstadt und der DRK-Kreisverband ermöglichten Bewohnern der Tagespflege „Haus Sonnenschein“ in Oberiflingen und des „Martin-Haug-Stiftes“ in Freudenstadt einen Besuch der Gartenschau Foto: Monika Schwarz Einen begleiteten Besuch der Gartenschau für die, die es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen – das bieten der Freudenstädter Lions Club und das DRK.







Link kopiert



Eine Gemeinschaftsaktion des Lions Club Freudenstadt und des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ermöglicht Gästen und Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen den Besuch der Gartenschau „Tal X“. Die ersten beiden Termine mit Gästen der Seniorenresidenz „Alexa“, des Martin-Haug-Stiftes in Freudenstadt sowie der DRK-Tagespflege „Haus Sonnenschein“ in Oberiflingen waren bereits ein voller Erfolg, bilanzieren die gemeinnützigen Organisationen in einer Pressemitteilung. Acht weitere Termine folgen.