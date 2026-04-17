GU/Türkischer SV Pforzheim: Weitere Festnahme in Zusammenhang mit Geldwäsche-Verdacht

Der Geldwäsche-Verdacht rund um Germania Union/Türkischer SV Pforzheim spitzt sich weiter zu.
Es kehrt einfach keine Ruhe ein: Im Geldwäsche-Verdacht rund um Germania Union/Türkischer SV Pforzheim hat der Zoll einen weiteren Treffer gelandet. Nachdem zunächst im Februar zwei Wohnräume und zwei Firmen durchsucht wurden und im März zehn weitere Objekte hinzukamen, sind die Beamten nun ein drittes Mal ausgerückt. Fünf Objekte wurden diesmal im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Verdacht durchsucht. Dabei wurde ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen. Zwei weitere Personen befinden sich seit den Durchsuchungen im März in Untersuchungshaft.