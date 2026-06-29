GU/Türkischer SV Pforzheim: Insolvenzverwalter ist bestimmt – und skeptisch

Germania Union/Türkischer SV Pforzheim zerfällt immer mehr. Nun hat auch Florian Thanner das Handtuch geworfen. Das ehemalige Beiratsmitglied des 1. FC Pforzheim war Ende April zum stellvertretenden Vorsitzenden des damals Noch-Verbandsligisten gewählt worden und galt eigentlich als Hoffnungsschimmer, den Verein wieder auf Vordermann zu bringen. Doch durch einen Formfehler war die Wahl ungültig. Der Grund: Nicht alle Mitglieder waren zu der Hauptversammlung eingeladen worden – ein weiterer Fauxpas des alten Vorstands.

Verworrene Situation Erst bei besagter Hauptversammlung hatte Thanner erfahren, dass Germania Union/Türkischer SV Pforzheim enorme Steuerschulden drücken. Im Raum steht eine Summe von etwa 200.000 Euro. Während der neue Vorsitzende Halit Cömez, dessen Wahl ebenfalls ungültig ist, öffentlich bislang noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, hatte sich Thanner bis zuletzt bemüht, den Verein endlich etwas positiver darzustellen. Er trat auch in Kontakt mit den Behörden, die teilweise schon lange nichts mehr von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim gehört hatten, und verschaffte sich einen Überblick über die verworrene Situation. Die Kommunikation mit dem alten Vorstand habe sich dabei schwierig gestaltet. Doch nach dem jüngsten Rückschlag mit den ungültigen Wahlen hat Thanner nun die Faxen dicke und zieht sich zurück.

Germania Union/Türkischer SV Pforzheim spielte 2016 noch in der Kreisklasse A und legte einen kometenhaften Aufstieg bis in die Verbandsliga hin. In diesem Jahr geriet der Verein jedoch bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem der Zoll am Stuttgarter Flughafen Bargeld in Höhe von 215.000 Euro bei den Spielern fand, als diese ins Trainingslager in der Türkei abheben wollten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche. Es folgten Durchsuchungen, drei Festnahmen und der Fund von weiteren 220.000 Euro Bargeld. Schließlich wurden auch noch die immensen Steuerschulden bekannt.

Das Finanzamt, das bereits vor zwei Jahren Hausdurchsuchungen bei dem Verein veranlassen ließ, stellte im Mai einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Nun wurde mit dem Pforzheimer Rechtsanwalt Andreas Wille ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Der könne laut Medienberichten noch nicht sagen, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet werden kann – denn wesentliche Masse sei bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim „nicht zu erkennen“. Auch Wille moniert, dass bei dem Verein nur schwer an Informationen zu kommen sei.

Sportliche Zukunft unklar

Sportlich war Germania Union/Türkischer SV Pforzheim lange Zeit ein Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga. Nachdem am Saison jedoch kein Geld mehr floss, liefen die Spieler weg und die letzten Spiele wurden abgesagt. Germania Union/Türkischer SV Pforzheim wurde damit zum Zwangsabsteiger. In welcher Liga der Verein in der kommenden Saison spielen wird und ob er überhaupt noch am Spielbetrieb teilnehmen wird, ist weiter unklar.