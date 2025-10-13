Grupps und der Affe: Trigema-Chefs setzen auf Charly – das sind die ersten Bilder

Die Trigema-Chefs Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp holen Affe Charly wieder zurück: Ein neuer TV-Spot vor der Tagesschau läuft am Mittwoch. Hier sind die ersten Bilder.
Die Trigema-Chefs Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp bauen auf die Werbefigur Charly. Nachdem der Affe schon im vergangenen Jahr seinen ersten großen Auftritt vor der Tagesschau hatte, ist es am 15. Oktober um 19:59 Uhr wieder so weit: Ein Trigema-Spot wird vor der Tagesschau ausgestrahlt. Trigema zeigt nun erste Bilder.