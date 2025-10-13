Grupps und der Affe: Trigema-Chefs setzen auf Charly – das sind die ersten Bilder

Die Trigema-Chefs Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp holen Affe Charly wieder zurück: Ein neuer TV-Spot vor der Tagesschau läuft am Mittwoch. Hier sind die ersten Bilder.

Die Trigema-Chefs Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp bauen auf die Werbefigur Charly. Nachdem der Affe schon im vergangenen Jahr seinen ersten großen Auftritt vor der Tagesschau hatte, ist es am 15. Oktober um 19:59 Uhr wieder so weit: Ein Trigema-Spot wird vor der Tagesschau ausgestrahlt. Trigema zeigt nun erste Bilder.

Dem Mittelständler aus Burladingen im Zollernalbkreis gelingt damit erneut ein Werbecoup, bundesweit berichten Medien.

Trigema sendet Charly-Film-Spot

Und Affe Charly? Der wird – mittlerweile als KI-Version – als Filmstar inszeniert. Über den Trigema-Spot schreibt quasi Charly auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Es ist mehr als nur ein Film – es ist mein Herzensprojekt. Ein Werk, das zeigt: Mode ist nicht nur Stoff. Mode ist Charakter, Haltung, Mut und klare Kante.“

1992 warb Trigema erstmals vor der Tagesschau mit einem Schimpansen. Auch der frühere Firmenchef Wolfgang Grupp war über Jahrzehnte in diesen Spots zu sehen.

https://youtu.be/CG9vjB5xLp8

Inzwischen ist Affe Charly das Trigema-Maskottchen, sitzt beispielsweise als aufblasbare Figur mit Wiedererkennungswert auch auf zahlreichen Trigema-Testgeschäften.

Grupps legen Fokus auf den Affen

2024 wurde Charly dann zum Fashion-Influencer. In einer groß angelegten Kampagne holten Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp den Affen zurück.

„In unserer Kommunikation werden wir mit Launch des Spots mehr Fokus auf den Affen legen“, erklärte Bonita Grupp damals unserer Redaktion. In der Folge tauchte die Trigema-Figur unter anderem vermehrt auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens auf – und nun eben wieder vor der Tagesschau.

Wie Trigema mit Charly wirbt, sehen Sie auch in unserer Bildergalerie - hier klicken.