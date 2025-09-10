Grundwasser im Elsass: Flughafen-Chemikalien belasten Trinkwasser der Nachbarn

Das Trinkwasser rund um den EuroAirport im Elsass soll bis Jahresende wieder genießbar sein. Der Flughafen will die Hälfte der Kosten für Kohlefilter tragen.
Rund um den EuroAirport (EAP) wurden stark erhöhte PFAS-Konzentrationen im Trinkwasser nachgewiesen. Seit einiger Zeit wissen die Anrainer im Elsass, dass ihr Trinkwasser so stark belastet ist, dass die Behörden vor dessen Gebrauch eindringlich warnen. Im Mai hatten die Behörden dann ein Trinkwasserverbot für elf Gemeinden erlassen, weil der PFAS-Grenzwert deutlich überschritten wurde. So wurde das Risiko für Kranke, Schwangere und Kleinkinder als zu hoch erachtet.