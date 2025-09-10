Grundwasser im Elsass: Flughafen-Chemikalien belasten Trinkwasser der Nachbarn

Das Trinkwasser rund um den EuroAirport im Elsass soll bis Jahresende wieder genießbar sein. Der Flughafen will die Hälfte der Kosten für Kohlefilter tragen.

Rund um den EuroAirport (EAP) wurden stark erhöhte PFAS-Konzentrationen im Trinkwasser nachgewiesen. Seit einiger Zeit wissen die Anrainer im Elsass, dass ihr Trinkwasser so stark belastet ist, dass die Behörden vor dessen Gebrauch eindringlich warnen. Im Mai hatten die Behörden dann ein Trinkwasserverbot für elf Gemeinden erlassen, weil der PFAS-Grenzwert deutlich überschritten wurde. So wurde das Risiko für Kranke, Schwangere und Kleinkinder als zu hoch erachtet.

Entwarnung in vier Gemeinden Mittlerweile dürfen in vier von elf südelsässischen Gemeinden die Einwohner wieder Leitungswasser trinken, wie bei einer Pressekonferenz jetzt angekündigt wurde. Und: Im Rahmen einer Studie soll untersucht werden, ob Wasser zukünftig aus Basel kommen kann, berichtet die bzBasel. Unterdessen will der EAP einen Millionenbetrag für Kohlefilter zur Wasseraufbereitung investieren. „Wir sind auf gutem Weg und hoffen, bis Ende Jahr die Einschränkungen beim Trinkwasser ganz aufheben zu können“, kommentierte Jean-Marc Deichtmann, Präsident des Zweckverbands Saint-Louis Agglomération (SLA), die Lage.

Rückblick: Die Elsässer Gesundheitsbehörden hatten im Mai und Juli 2023 eine erste Untersuchung zu PFAS im Grundwasser der Region unternommen. Dabei wurden im Trinkwasser in Saint-Louis sowie Bartenheim, Kembs und Rosenau Überschreitungen des künftigen Grenzwerts festgestellt. Betroffen sind laut einer Auskunft des Basler Regierungsrats rund 60 000 Einwohner in Frankreich.

Behörden installieren Kohlefilter

Als Sofortmaßnahme haben die Behörden die betroffenen Trinkwasserbrunnen mit Kohlefiltern ausgestattet, so kann das Wasser in vier Gemeinden wieder getrunken werden. Die übrigen sollen bis Ende dieses Jahres folgen, hieß es weiter. Deichtmann zufolge soll das auch für das Leitungswasser bei der Basler Sportanlage Paffenholz gelten. Diese werden von Frankreich aus gespeist. Für Wasserabfüllstation hat der Kanton Basel-Stadt nämlich zwei neue Aktivkohlefilter einbauen lassen. Ebenfalls soll es auch bei den in Hüningen liegenden Sportanlagen von Novartis keine Probleme mehr geben.

Löschschaum mit PFAS

Ursache der Belastung soll der PFAS-haltige Löschschaum der Flughafenfeuerwehr sein, der seit drei Jahren nicht mehr eingesetzt wird. „Natürlich tragen wir eine Verantwortung, weil wir das mit verursacht haben“ , erklärte vor wenigen Wochen Flughafendirektor Tobias Markert. Rechtlich aber sieht er den Flughafen auf der sicheren Seite: „Wir haben uns damals strikt an die geltenden Vorschriften gehalten und die Löschschäume verwendet, die verfügbar waren.“ Insoweit die PFAS-Trinkwasserbelastung in den elsässischen Gemeinden im Einzugsbereich des EAP festgestellt wurden, engagiere sich der Flughafen aktiv in der Lösungsfindung, hieß es zuletzt von der Basler Regierung.

Flughafen trägt Hälfte der Kosten

Der EAP sei bereit, die Hälfte der Investitionskosten für die Reinigung des Trinkwassers zu übernehmen, so Deichtmann. Und weiter: „Eine gerichtliche Auseinandersetzung hätte sehr lange gedauert, und es ist nicht sicher, dass wir sie gewonnen hätten.“ Die Ausstattung mit Kohlefiltern kostet ihm zufolge sechseinhalb Millionen Euro. Bis Mitte 2027 sollen die drei Trinkwasserbrunnen für etwa 13,5 Millionen Euro Kläranlagen erhalten, die die Chemikalien, von denen es heißt, krebserregend zu sein, ganz entfernen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 20 Millionen Euro. Mit sieben bis acht Millionen wollen die Flughafenverantwortlichen bis Jahresende 80 Prozent des EAP-Anteils überweisen.

Hierzulande ist die durch den Schaum verursachte PFAS-Belastung in Grenzach-Wyhlen ein Thema. Im Frühjahr 2023 hat es erste Messungen und Meldungen gegeben. Seither würden zum Beispiel die Aktivkohlefilter öfter gewechselt, um das Trinkwasser rein zu halten. Konkretere Maßnahmen seien zunächst keine ergriffen worden, denn es habe zu jener Zeit noch gar keine festgelegten Grenzwerte gegeben, wie es im Frühling im Gemeinderat hieß. Den Ursprung der PFAS-Belastung fand man im Bereich der Firma DSM-Firmenich. Auf dem Gelände des unternehmenseigenen Brandübungsplatzes wurden erhöhte PFAS-Konzentrationen im Boden festgestellt.