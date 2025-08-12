Grundsteinlegung in Dornstetten: Arbeiten an fünfstöckigem Gebäudekomplex haben begonnen

In der Dornstetter Innenstadt wurde der Grundstein gelegt für einen neuen Gebäudekomplex. Dort sollen Wohnungen, Praxis- und Gewerbeflächen entstehen.
Eine weitere Lücke schließt sich in Dornstetten: In der Tübinger Straße 15 haben die Arbeiten für einen neuen Gebäudekomplex begonnen. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. In der laut Mitteilung prominenten Baulücke seitlich und hinter dem denkmalgeschützten „Waldmeisterhaus“ entsteht ein fünfgeschossiges Gebäude mit Wohnungen, Praxis- und Gewerbeflächen sowie einer Tiefgarage.