Großübung in Lörrach: Damit Hauingen keine Katastrophe mehr erleben muss

Für die einen war es ein Test des Regenrückhaltebeckens. Für die anderen eine Hochwasserschutzübung. Für Lörrach-Hauingen selbst war das Aufstauen eines Sees ein Großereignis.
Zweimal wurde Hauingen übel heimgesucht durch Starkregen und Sturzfluten, die über den Soormattbach weite Teile des Ortsteils überschwemmten: 2014 und 2016. Die Stadt Lörrach reagierte und baute einen Bypass beim Rechen am Beginn der Bach-Verdolung. Anfang des Jahrzehnts wurde dann ein Regenrückhaltebecken für rund 1,2 Millionen Euro vor dem Schützenhaus in der Erweiterungsfläche des Friedhofs angelegt, wofür Ortsvorsteher Günter Schlecht noch heute dankbar ist.