Großprojekt in Haslach: Die Sanierung der Sparkasse Kinzigtal ist auf der Zielgeraden

Die größte Einzelinvestition der Sparkasse Kinzigtal nähert sich dem Abschluss. Die Hauptstelle in der Haslacher Altstadt soll zur Jahresmitte eröffnen.
Die Sparkasse Kinzigtal steht kurz vor dem Abschluss der größten Einzelinvestition ihrer Geschichte: der Kernsanierung der Hauptstelle in der Haslacher Altstadt. Für rund 13 Millionen Euro entsteht auf 2600 Quadratmetern eine moderne Arbeitsumgebung für etwa 100 Beschäftigte. Vorstandsvorsitzender Sebastian Lebek und Vorstandsmitglied Carlo Carosi teilten im Rahmen der Bilanzpressekonferenz mit, dass das Gebäude zur Jahresmitte bezogen werden soll.