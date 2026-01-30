Großes Bauprojekt in Ebhausen: Die Pläne für „Nagoldtalblick“ finalisieren sich – das ist der aktuelle Stand

Es ist eines der größten Bauprojekte, das die Gemeinde Ebhausen in den vergangenen Jahrzehnten geplant hat. Der Gemeinderat diskutierte kürzlich über das Baugebiet.
Die geplanten Wohngebiete Nagoldtalblick I und II halten das Gremium weiterhin auf Trab. Wie Fabian Gauss von der Firma Gauss GmbH, Bauleiter des Projekts, erklärte, sei der Bebauungsplan von Nagoldtalblick I analog zu dem früheren Plan aus dem Jahr 2019. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung verzögerte sich damals das Projekt. Das ganze Verfahren habe nun zehn Jahre gedauert, sagte Gauss.