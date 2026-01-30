Großes Bauprojekt in Ebhausen: Die Pläne für „Nagoldtalblick“ finalisieren sich – das ist der aktuelle Stand

Es ist eines der größten Bauprojekte, das die Gemeinde Ebhausen in den vergangenen Jahrzehnten geplant hat. Der Gemeinderat diskutierte kürzlich über das Baugebiet.

Die geplanten Wohngebiete Nagoldtalblick I und II halten das Gremium weiterhin auf Trab. Wie Fabian Gauss von der Firma Gauss GmbH, Bauleiter des Projekts, erklärte, sei der Bebauungsplan von Nagoldtalblick I analog zu dem früheren Plan aus dem Jahr 2019. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung verzögerte sich damals das Projekt. Das ganze Verfahren habe nun zehn Jahre gedauert, sagte Gauss.

Die dreieinhalb Hektar große Fläche soll in mehreren Etappen erschlossen werden. Im vorgelegten Bebauungsplan seien zwar 23 Bauplätze eingezeichnet, diese Anzahl sei aber nicht rechtlich verbindlich. Für einen Bauplatz sei derzeit eine Größe von plus/minus 500 Quadratmetern vorgesehen, so Gauss.

Gremium hatGespächsbedarf

Beim Wohngebiet Nagoldtalblick II gab es einigen Gesprächsbedarf im Gremium. Auch dort stehen – wie im Nagoldtalblick I – die Grundstücksgrößen noch nicht fest. Unter den Mitgliedern stellt sich die Frage, ob somit mehr Seniorenbauplätze gewährleistet werden könnten, und ob auch aus einem geplanten Bauplatz zwei kleine bis mittelgroße entstehen könnten. Bürgermeister Volker Schuler vermerkte den Vorschlag.

Wie teuer die Grundstücke im Einzelfall etwa werden, stehe noch nicht fest – die Preise könnten erst kalkuliert werden, nachdem die ersten Grundstücksverhandlungen stattgefunden haben.

Für die Realisierung des geplanten Wohngebiets wurden verschiedene Umweltmaßnahmen vorgenommen und umgesetzt: So wird im oberen Bereich eine Steinmauer für Amphibien errichtet und im äußeren Bereich ein Ausgleich für die Obstbäume stattfinden. 20 alte Obstbäume sollen zudem wieder auf Vordermann gebracht werden.

Außerdem ist vorgesehen, dass jedes Haus eine eigene Wärmeleitung bekommt, Genaueres werde aber noch im Wärmeplan geregelt.