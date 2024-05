Großer Einsatz in Wildberg

Zu einem größeren Einsatz kam es in der Schäferlaufstadt Wildberg.

Am Sonntag rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) zu einer Bedrohungslage in Wildberg aus. Demnach wurde eine Frau mit einer Schusswaffe in einer Wohnung festgehalten.









Ein Schock für so manchen Bürger in Wildberg: Von Sonntag auf Montag kam es in der Schäferlaufstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort.