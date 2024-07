Großeinsatz in Oberreichenbach: Lastwagen brennt vollständig aus

Großeinsatz in Oberreichenbach

Insgesamt 49 Feuerwehrleute aus Oberreichenbach und Bad Liebenzell waren am Freitagabend nahe Würzbach zur Stelle. Eine Autofahrerin ist wohl aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Bis kurz nach 2 Uhr waren die Rettungskräfte vor Ort.









Während des Viertelfinalspiels der Deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft am Freitagabend gab’s in Oberreichenbach ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten. Gegen 18.15 Uhr sei die Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach zum Einsatz alarmiert worden, sagt Kommandant Oliver Rathfelder auf Nachfrage.