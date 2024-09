Großeinsatz in Konstanz und Kreuzlingen: Nach Auseinandersetzung in Hotel - Polizei sucht nach bewaffnetem Mann

1 Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Konstanz und Kreuzlingen nach einem 19-jährigen Mann. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Großeinsatz läuft seit dem frühen Donnerstagabend in Konstanz und Reutlingen. Laut Polizei wird in den beiden Grenzstädten nach einem bewaffneten Mann gesucht.









Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr meldete das Polizeipräsidium Konstanz einen Großeinsatz der Polizei im Bereich Konstanz und Kreuzlingen. Demnach ist seit den frühen Abendstunden im Bereich der Innenstadt/Reichenaustraße/Schänzlebrücke und der Schweiz ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs, nachdem es in einem Hotel in der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung gekommen war.