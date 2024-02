Großeinsatz in Furtwangen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

1 Beim Brand in Furtwangen sind 139 Feuerwehrkräfte, Polizei und DRK im Großeinsatz. Foto: Feuerwehr Furtwangen

Ein zunächst als Balkonbrand gemeldeter Feuerwehreinsatz hat sich in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr entwickelt. Eine Frau wurde verletzt, die Feuerwehr verhinderte möglicherweise einen Großbrand.









Link kopiert



Einen Tag nach dem Brand erinnern heruntergefallene Dachziegel hinter einem Bauzaun, der den Einsatzort abriegelt, an das Geschehen in der Nacht zum Samstag. Der Einsatzort: Ein Zweifamilienhaus in der Wilhelmstraße, direkt gegenüber der Kirche, im Erdgeschoss ein Döner-Imbiss, der geschlossen hat, oben drüber zwei Wohneinheiten. Von der Vorderseite sieht man, außer den heruntergefallenen Dachziegeln, kaum etwas. Von der Rückseite her offenbart sich, dass die Bewohner des Hauses eine Nacht zuvor möglicherweise nur knapp einer Katastrophe entgangen sind.