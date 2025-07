Noch in der Nacht seien am Brandort Spuren gesichert worden, auch in den nächsten Tagen werden die Ermittlungen weiterlaufen, bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen am Sonntagmorgen. Aktuell deute alles daauf hin, dass im Gebäude gelagerter Unrat in Brand geraten sei.

Am Abend zuvor war Rauch aus dem Gebäude gedrungen, um 19.34 Uhr ging der Alarm ein. Ein Großaufgebot der Freiwillige Feuerwehr Albstadt mit den Abteilungen Ebingen, Onstmettingen, Tailfingen und Pfeffingen rückte aus, auch das DRK und die Polizei waren vor Ort. Die Hechinger Straße musste für den Einsatz bis gegen Mitternacht voll gesperrt werden.