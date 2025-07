Großeinsatz in Albstadt-Ebingen

1 Zwei verdächtig wirkende Gegenstände an der Eisenbahnbrücke haben am Freitagmorgen in Albstadt-Ebingen unter anderem Experten der Kampfmittel-Beseitigung auf den Plan gerufen. Foto: Jannik Nölke (janö) Zwei verdächtige Gegenstände an der Ebinger Eisenbahnbrücke haben am Freitag die Polizei auf den Plan gerufen. Die Kreuzung war bis zum späten Vormittag gesperrt.







Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage mitteilte, sind am Freitagmorgen verdächtige Gegenstände am Straßenrand nahe der Kreuzung Untere Vorstadt/Theodor-Groz-Straße in Albstadt-Ebingen gefunden worden.