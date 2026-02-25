Große Unterstützung: Brandopfer in Friesenheim finden neues Zuhause

Vier Bewohner verloren beim Brand am Fastnachtssonntag in der Friesenheimer Hauptstraße ihr Hab und Gut. Dank schneller Hilfe fanden sie rasch Unterkunft und Unterstützung.
Der Hausbrand am Fastnachtssonntag hat viele Einsatzkräfte in die Friesenheimer Hauptstraße alarmiert. Neben den Feuerwehrabteilungen und der Drehleiter aus Lahr wurde auch der Rettungsdienst gerufen. Gegen 9.30 Uhr wurde über die Feuerwehr Friesenheim auch der DRK-Ortsverein Friesenheim an die Brandstelle zur Unterstützung angefordert.