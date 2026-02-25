Große Unterstützung: Brandopfer in Friesenheim finden neues Zuhause

Der Hausbrand am Fastnachtssonntag hat viele Einsatzkräfte in die Friesenheimer Hauptstraße alarmiert. Neben den Feuerwehrabteilungen und der Drehleiter aus Lahr wurde auch der Rettungsdienst gerufen. Gegen 9.30 Uhr wurde über die Feuerwehr Friesenheim auch der DRK-Ortsverein Friesenheim an die Brandstelle zur Unterstützung angefordert.

Primär ging es dabei um die Verpflegung der Einsatzkräfte mit Kaffee und Getränken, erläutert der stellvertretende Bereitschaftsleiter. Vor allem die Atemschutzträger galt es mit Getränken zu versorgen. Schnell eröffnete sich den Einsatzkräften, dass die vier betroffenen Bewohner außer der Kleidung am Leib keine weitere Kleidung oder Hygieneartikel mitnehmen konnten. Das Haus ist unbewohnbar. Die vier Menschen waren kurzfristig, dank der beherzten Zusage von Mario Bähr, Inhaber des Landhotels Ochsen, dort untergebracht.

Das DRK war mit insgesamt neun Helfern im Einsatz

Mittlerweile haben die vier Geschädigten Wohnungen erhalten. Zwei Personen haben eine kleine Dachgeschosswohnung in der Bahnhofstraße in Friesenheim bezogen. Für zwei Personen gibt es Platz in der Anschlussunterbringung der Gemeinde Friesenheim in Oberweier. Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, die den Einsatz der Feuerwehr begleitet hatte, betont gegenüber der Lahrer Zeitung: „Ich bin überglücklich über die Entwicklung und den Wohnraum für die Menschen.“ Dankbar ist sie auch gegenüber der Einsatzleistung aller beteiligten Hilfsdienste.

Mit dem DRK und insgesamt neun Helfern aus dem Ortsverein war auch Jonas Huck, stellvertretender Bereitschaftsleiter, im Einsatz. Den Menschen wurde nicht nur ein erstes Kleidungsstück ausgehändigt, sie wurden vom DRK über dessen Notfallkiste auch mit sämtlichen notwendigen Hygieneartikel ausgestattet. „Ich bin froh, dass auch wir helfen konnten“, sagt Huck.

Die Leidenschaft für das DRK ist dem 27-Jährigen anzumerken. Seit sieben Jahren ist er beim DRK-Ortsverein. „Hier kann ich etwas Sinnvolles tun und mich vielfältig einbringen. Am Ende des Tages habe ich etwas Wichtiges getan“, erklärt der Friesenheimer.

„Standardeinsatz“ für DRK gibt es nicht

Im DRK-Heim in Friesenheim bereitet sich Huck, stellvertretender Bereitschaftsleiter, auf den Dienstabend mit den Aktiven vor. Die Aktiven des DRK-Ortsvereins Friesenheim sind bei öffentlichen Veranstaltungen die stillen Helfer im Hintergrund. „Den Standardeinsatz gibt es nicht“, so Huck. Die Feuerwehr fordere im Grunde das DRK an und die Ehrenamtlichen schauen, wie sich der Einsatz gestaltet. Alle Einsatzkräfte hätten die Grundausbildung in den Fachbereichen Sanitätsdienst und Technik durchlaufen. Für Notfälle ließen sich so auch im Handumdrehen Zelte stellen und die Aktiven könnten auch für Strom sorgen. Jeder Helfer verfüge über eine gute Ausbildung, die er je nach Bedarf einsetze. „Was wir nicht leisten können, lässt sich schnell über den Kreisverband mobilisieren“, so Huck. Für den Erstfall in Friesenheim war der Ortsverein bestens gewappnet.

Ganz selbstverständlich leisten sie auch ihren Einsatz beim Fastnachtsveranstaltungen sowie großen Festen und Feiern in der Öffentlichkeit. Dazu zählt auch das Bürgerfest in Friesenheim. In aller Selbstverständlichkeit sorgen sie auch bei den Blutspenden dafür, dass es den Blutspendern gut gehe. Allein im Jahr 2024 sind so 800 ehrenamtliche Stunden zusammengekommen. Darin nicht mitgerechnet sind Unterstützungen des DRK, wenn der Kreisverband beispielsweise um Aushilfen in Offenburg, Oberkirch sowie im gesamten Ortenaukreis bittet.

Unterstützer sein

Der nächste Blutspendetermin in der Friesenheimer Sternenberghalle ist am Dienstag, 10. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr. Termine lassen sich über die Homepage des DRK buchen.