Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei am Dienstagabend nach einem Kleinkind in Hornberg-Niederwasser.

Die dramatische Nachricht sprach sich im Dorf schnell herum, kurz nach 20 Uhr bestätigte die Polizei dann auf Nachfrage unserer Redaktion: Im Hornberger Ortsteil Niederwasser wird ein zweieinhalbjähriges Kind vermisst.

Laut einem Mitarbeiter des Lagezentrums in Offenburg meldeten sich um 17.45 Uhr Angehörige bei der Polizei. Demnach sei der Junge vom Hof der Familie in der Straße "Niedergieß" verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass sich das Kind gegen 16.30 Uhr selbstständig auf den Weg in ein nahegelegenes Waldstück gemacht hat.

„Wir haben umgehend mit entsprechenden Kräften die notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet“, hieß es von der Polizei.

Hunde und Feuerwehr helfen mit

Kurz nach 18.30 Uhr startete vom Flughafen Baden-Baden ein Hubschrauber, der in der Folgezeit über dem Waldgebiet westlich von Niederwassers Ortskern kreiste.

Im Einsatz sind nach Angaben des Lagezentrums auch Mantrailerhunde des Roten Kreuzes sowie Helfer der örtlichen Feuerwehr.

Zeugen, die den Jungen sehen, werden gebeten, sich unter Telefon 07832/975920 mit der Polizei in Haslach in Verbindung zu setzen. Das Kind war bei seinem Verschwinden bekleidet mit einer dunklen Matschhose, blauen Gummistiefeln, einer

Jacke mit Dinosaurier-Aufdrucken und einer blauen Mütze.

Bürgermeister Marc Winzer zeigte sich in einer ersten Reaktion betroffen. Er kündigte nach dem Anruf unserer Redaktion an, an den Ort des Geschehens zu fahren.