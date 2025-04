Große Herausforderung – riesige Kulisse: Der HBW hofft beim Final Four auf eine Sensation

1 „Wir freuen uns auf die Atmosphäre“: Trainer Matti Flohr und der HBW Balingen-Weilstetten reisen als krasser Außenseiter zum Final Four im DHB-Pokal Foto: Eibner-Pressefoto

Wenn der HBW Balingen-Weilstetten am Samstag beim Pokal-Final-Four auf die MT Melsungen trifft, schaut ganz Handball-Deutschland zu. „Die maximal große Herausforderung“, sagt Trainer Matti Flohr.









Link kopiert



Das WM-Endspiel 2007, die Final-Spiele in der Champions-League und seit 2023 auch im DHB-Pokal. Wenn immer in Handball-Deutschland ein Titel vergeben wird, trifft man sich in der Kölner Lanxess Arena. Am Wochenende geht’s in der Domstadt um den DHB-Pokal. Zum ersten Mal mit dabei: der HBW Balingen-Weilstetten.