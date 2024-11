Große Freude im Europa-Park: Miriam Mack ist jetzt Honorarkonsulin von Kroatien

1 Ivan Sablic (von links), Andreja Metelko-Zgombić, Miriam und Michael Mack sowie Gordan Bakota bei der Feier im Europa-Park-Hotel. Foto: HaasimStudio.de/Hans-Joerg Haas

Zu ihren Ehren gab es einen großen Empfang im Europa-Park-Hotel Kronasar: Die Republik Kroatien hat Miriam Mack das amt der Honorarkonsulin von Kroatien in Baden-Württemberg mit Amtssitz in Freiburg übertragen.









Einen feierlicher Empfang für Miriam Mack gab es im Europa-Park-Resort. Zahlreiche Ehrengäste und Politiker aus Deutschland und Kroatien nahmen an der Ernennung im Hotel „Kronasar“ teil und gratulierten Mack herzlich zu ihrem neuen Amt, so der Europa-Park. Vor Ort waren unter anderem der Generalkonsul der Republik Kroatien in Stuttgart Ivan Sablic, der Botschafter der Republik Kroatien in der Bundesrepublik, Gordan Bakota und die Staatssekretärin im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten Andreja Metelko-Zgombić.