Die Verteilung der Gelder nach der Spendenaktion in der Drei König Taverne ist beschlossen.
Nach der Auszählung der erfolgreichen Spendenaktion von Mick Gäntzel und seinem Team in der Drei König Taverne (wir berichteten) hat die Leitung des Familienzentrums gemeinsam mit dem Vorstand der Barbara Carl Stiftung sowie Landrätin Marion Dammann über die Verteilung der eingegangenen Spendengelder an die Betroffenen des Großbrands beraten. Mick Gäntzel und dem Team des Familienzentrums war es dabei ein besonderes Anliegen, die Auszählung der Spendengelder transparent und unter Aufsicht der genannten Akteure vorzunehmen sowie den Verteilungsschlüssel gemeinsam und einvernehmlich abzustimmen, heißt es in einer Mitteilung der Barbara Carl Stiftung.