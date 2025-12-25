Großbrand in Lörrach : Ein Schwerverletzter bei Feuer in Weihnachtsnacht

Bei einem Feuer in der Waschhausgasse in Lörrach-Stetten wurde in der Weihnachtsnacht eine Person schwer verletzt. Das Feuer griff auf sieben weitere Häuser über.
Das Feuer in einem Wohnanwesen wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach Donnerstag, 25. Dezember, gegen 2.10 Uhr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses - Teil einer Reihenhausbebauung - in Vollbrand stand, berichtet die Feuerwehr. Die Reihenhausbebauung gehört
zur Basler Straße und befindet sich auf Höhe der Waschhausgasse.