Großbrand in Lörrach : Ein Schwerverletzter bei Feuer in Weihnachtsnacht

Bei einem Feuer in der Waschhausgasse in Lörrach-Stetten wurde in der Weihnachtsnacht eine Person schwer verletzt. Das Feuer griff auf sieben weitere Häuser über.

Das Feuer in einem Wohnanwesen wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach Donnerstag, 25. Dezember, gegen 2.10 Uhr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses - Teil einer Reihenhausbebauung - in Vollbrand stand, berichtet die Feuerwehr. Die Reihenhausbebauung gehört

zur Basler Straße und befindet sich auf Höhe der Waschhausgasse.

Feuer greift über Große Herausforderung für die Einsatzkräfte war die historische engen Bebauung. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand in vollem Maße übergriff, heißt es in dem Bericht weiter. Dennoch wurden insgesamt sieben angrenzende Wohnhäuser beschädigt. Mehrere Gebäude mussten zeitweise evakuiert werden.

Das Feuer in dem betroffenen Gebäude ging offenbar "von einer Art Kamin aus", schreibt die Feuerwehr weiter. Die genaue Ursache und der Verlauf des Brandgeschehens seien noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bewohner schwerverletzt im Krankenhaus

Der 46-jährige Bewohner des Hauses wurde durch den Brand und die Löschversuche schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden sei beträchtlich und wird im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich liegen, so die Feuerwehr.

Einsatzkräfte auch aus Basel und Inzlingen

Zeitweise waren sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehr Lörrach im Einsatz. Zusätzlich unterstützten die Berufsfeuerwehr Basel sowie die Feuerwehren Weil am Rhein und Inzlingen die umfangreichen Löschmaßnahmen.

Über die Warnapp Nina war zeitweilig vor Rauchniederschlag und Geruchsbelästigung gewarnt worden; diese Warnung wurde gegen 8.15 Uhr wieder aufgehoben.