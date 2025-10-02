Großbrand in Industriegebiet: Feuer wütet in mehreren Freiburger Firmen - mehr als 50 Millionen Euro Schaden

Ein Brand historischen Ausmaßes: Im Freiburger Industriegebiet Hochdorf ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, das mehrere Firmengebäude komplett zerstörte. Ein Mensch wurde verletzt. Tief in der Nacht waren die Flammen unter Kontrolle.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr aus. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Industrieareals in Vollbrand. Die Flammen loderten teils mehrere Meter hoch, über dem Gebiet bildete sich eine massive Rauchsäule, die kilometerweit sichtbar war. Es waren mehrere Explosionen zu hören.

60.000 Quadratmeter betroffen

Stundenlang kämpften mehr als 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich in dem großflächigen Gewerbekomplex im Freiburger Süden ausbreiteten. Laut Polizei betrifft der Brand mehrere Lager- und Industriehallen auf einer Gesamtfläche von rund 60.000 Quadratmetern.

Ursprung in einer Lagerhalle?

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Lagerhalle in der Bebelstraße aus und griff über den Dachstuhl auf angrenzende Gebäude über. In dem Areal sind diverse Firmen ansässig, darunter auch ein Pharmaunternehmen.

Behörden: Fenster geschlossen halten

Kurz vor 1 Uhr die erlösende Nachricht der Polizei: Die eingesetzten Feuerwehren haben den Brand unter Kontrolle. Die betroffenen Gebäudeteile lasse man kontrolliert abbrennen. Der Bereich um den Brandort bleibt weiterhin großräumig abgesperrt. Die Behörden haben Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden. Im Umkreis könne es zu Ascheniederschlag kommen, eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

In einer ersten Bilanz sprach die Polizei von einem leicht verletzten Firmenmitarbeiter und einem Schaden von mehr als 50 Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher nicht, teilte die Polizei mit.