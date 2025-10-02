Großbrand in Industriegebiet: Feuer wütet in mehreren Freiburger Firmen - mehr als 50 Millionen Euro Schaden

Ein Brand historischen Ausmaßes: Im Freiburger Industriegebiet Hochdorf ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, das mehrere Firmengebäude komplett zerstörte. Ein Mensch wurde verletzt. Tief in der Nacht waren die Flammen unter Kontrolle.
Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr aus. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Industrieareals in Vollbrand. Die Flammen loderten teils mehrere Meter hoch, über dem Gebiet bildete sich eine massive Rauchsäule, die kilometerweit sichtbar war. Es waren mehrere Explosionen zu hören.