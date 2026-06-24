Größte GU im Landkreis Lörrach: Neue Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden eröffnet

An der Schildgasse in Rheinfelden ist am Mittwoch die größte GU im Landkreis Lörrach eröffnet worden. Sie bietet Platz für bis zu 374 Asylbewerber.

Landrätin Marion Dammann sprach von einem Vorzeigeprojekt, das noch für viele Jahre Anlaufstelle für Flüchtlinge aus vielen Ländern sein werde. Zahlreiche Gäste waren zur offiziellen Einweihung der Einrichtung gekommen. Dabei waren unter anderem der Rheinfelder Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Vertreter des Freundeskreises Asyl, des Regierungspräsidiums, Integrationsfachleuten die Heimleitung und Flüchtlingsbetreuer.

In ihrer Eröffnungsrede verwies die Landrätin darauf, dass man mit der neu erbauten Gemeinschaftsunterkunft, die fünf Doppelhäuser mit 374 Plätzen und ein Wirtschaftsgebäude umfasst, vor allem ein wichtiges Signal für eine menschenwürdige Unterbringung haben setzen können. Dies bedeute, dass man den ankommenden Flüchtlingen nicht nur ein Dach über dem Kopf anbiete, sondern auch eine Atmosphäre schaffen wollte, welche die Integration der Menschen vom ersten Tag an fördere und überhaupt ermögliche.

Dank an viele Beteiligte

Besonders deutlich wird dies bei einem Rundgang durch das Gebäudeensemble der neuen Gemeinschaftsunterkunft, das von grünen Wiesen, einem Spielplatz und einem Basketballfeld umgeben ist. denn auch an Aufenthaltsqualität wurde gedacht. Dankesworte richtete Dammann an die Stadt Rheinfelden, die von Beginn an den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft unterstützt habe. Besondere Dankesworte richtete sie darüber hinaus an all diejenigen, die sich um die Integration der Flüchtlinge kümmern. Beispielhaft nannte die Landrätin den Freundeskreis Asyl, der bei der Eröffnung der neuen GU mit einem Informationsstand vertreten war. Dort wurde eine Vielzahl von Maßnahmen und Möglichkeiten, Anlässe und Veranstaltungen aufgezeigt, allesamt unter dem Motto „Wir bauen Brücken“ .

Dammann sprach insofern von einem unschätzbaren Beitrag, den neben den behördlicherseits zuständigen Personen ehrenamtliche Kreise wie der Freundeskreis Asyl und andere Institutionen leisteten. Sie alle würden dafür sorgen, dass die neue Gemeinschaftsunterkunft zu einem Ort des Ankommens werden könne, so die Landrätin.

Von einem Quantensprung sprach Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er verwies zwar auf einige Herausforderungen, die mit dem Projekt einhergingen. Diese böten aber auch Chancen für eine gelungene Integration der Menschen.

Sogar Chinesen sind da

Sehr unterschiedliche Auskünfte erfuhr man aber auf Nachfrage, wann und mit welchen Personenkreisen die noch überwiegend leerstehenden Unterkünfte belegt werden sollen. Der anwesende Pressesprecher des Landratsamtes sagte, dies wisse man noch nicht. Andere verwiesen darauf, dass auch Flüchtlinge aus Unterkünften im Landkreis, die geschlossen würden, nach Rheinfelden umgesiedelt werden sollen. Florian Kröncke vom Fachbereich Aufnahme und Integration meinte, es könnten all diejenigen Menschen sein, die nach Deutschland kommen und dem Landkreis zugewiesen würden, während Oberbürgermeister Klaus Eberhardt von einer leichten Zunahme von ukrainischen Flüchtlingen sprach, die in die Unterkunft an der Schildgasse einziehen sollen. Bestätigt wurde derweil, dass sogar Flüchtlinge aus China in einer der bereits fertiggestellten Unterkünfte leben.