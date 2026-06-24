Größte GU im Landkreis Lörrach: Neue Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden eröffnet

An der Schildgasse in Rheinfelden ist am Mittwoch die größte GU im Landkreis Lörrach eröffnet worden. Sie bietet Platz für bis zu 374 Asylbewerber.
Landrätin Marion Dammann sprach von einem Vorzeigeprojekt, das noch für viele Jahre Anlaufstelle für Flüchtlinge aus vielen Ländern sein werde. Zahlreiche Gäste waren zur offiziellen Einweihung der Einrichtung gekommen. Dabei waren unter anderem der Rheinfelder Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Vertreter des Freundeskreises Asyl, des Regierungspräsidiums, Integrationsfachleuten die Heimleitung und Flüchtlingsbetreuer.