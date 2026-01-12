Grönland: Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Ehemalige Partner auflaufen lassen

Ohne die USA wäre die Nato ein ziemlich zahnloser Tiger und die Ukraine stünde auf verlorenem Posten. Das wissen die Europäer, das weiß Trump. Die Frage ist daher, wie weit der US-Präsident bereit ist, für die eigenen Interessen ehemalige Partner auflaufen zu lassen. Und da muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Trump ist ein Spieler – ein skrupelloser, der die Regeln selbst bestimmt. Dass er die Nato und die Ukraine preisgeben würde, um zu bekommen, was er gerade will, damit muss man zumindest ernsthaft rechnen. Dass hingegen Europa den totalen Bruch riskiert, um den Status quo der größten Insel der Welt zu erhalten, ist eher unwahrscheinlich. Es wird also schon bald im Wesentlichen darum gehen, die besten Übergabebedingungen auszuloten.