Grönland: Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Dem US-Präsidenten geht es nicht nur um Fragen der Sicherheit, er will Grönland einfach besitzen. Seine Chancen darauf sind nicht einmal schlecht, kommentiert Christian Gottschalk.
Kleine Kinder können bekanntlich ziemlich halsstarrig sein, wenn sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt haben. Argumente kommen gegen ein lautstark vorgetragenes „ich will aber“ kaum an. Auch Donald Trump hat beim Thema Grönland ziemlich viel Halsstarrigkeit zu bieten. Militärisch offeriert Dänemark den USA die volle Kooperation, wirtschaftlich ließe sich vieles im Sinne des Weißen Hauses regeln. Doch das sind Angebote und Argumente. Trump will aber, und zwar die ganze Insel, und die will er besitzen. Im Unterschied zu kleinen Kindern hat der US-Präsident nicht nur Trotz, sondern auch Macht. Und die ist er bereit, einzusetzen.