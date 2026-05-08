Grenzach-Wyhlen: Wie die KinderUni Lust auf Lernen macht

„Wissen macht Spaß“ heißt es auch diesen Herbst wieder im Haus der Begegnung. Dort finden ab dem 23. September insgesamt vier Vorlesungen der KinderUni Grenzach-Wyhlen statt. Bis zum 4. November sorgen zahlreiche Ehrenamtliche um das sechsköpfige Organisationsteam für eine runde Sache und ein niederschwelliges Angebot für Kinder ab acht Jahren. Im Pressegespräch stellte die Gruppe ihre Beweggründe und Ziele vor.

Kein „Professorenzwang“ Für Mitbegründer Manfred Mutter ist die Teamarbeit inzwischen zum Selbstläufer geworden. Die Mitglieder vereinen verschiedene Talente für die zahlreichen Aufgaben. Mutter und Hans-Joachim Wallny kümmern sich dabei primär um die Auswahl der Referenten. Im Gegensatz zu an Universitäten angegliederten Veranstaltungen ist in Grenzach-Wyhlen kein „Professorenzwang“. „Es ist eine Kunst mit Kindern zu arbeiten. Deshalb wollen wir uns zuvor überzeugen, ob die Dozenten einen Draht zu den Kindern haben“, erläutert Manfred Mutter.

Bis zu 200 junge Zuhörer

Wer das schafft, bekommt dafür dann manchmal mehr Zuhörer als im Tagesgeschäft. „Je nach Spezialisierung haben die Professoren selten 200 Zuhörer wie bei uns“, freut sich der Grenzach-Wyhlener Chemie-Professor im Ruhestand. „Aber wer für sein Thema brennt, kann das auch gut vermitteln.“

Kinderreporter interviewen Referenten

In einem Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete Hans-Joachim Wallny von 269 Anmeldungen. „Wir haben uns etabliert“, freute er sich. Durchschnittlich 190 bis 200 Kinder waren an den vier Veranstaltungen und verdienten sich somit ihr Diplom. Der beliebteste Vortrag war dabei von Paläotechniker Markus Klek, der zahlreiche selbstgefertigte Anschauungsobjekte mitbrachte. Neben dem Team hat sich inzwischen auch der Einsatz von Kinderreportern eingespielt, die aus ihrer Sicht die Veranstaltung beleuchten und vor der Vorlesung die Chance erhalten, die Referenten zu interviewen.

Das Programm steht fest

Ermöglicht wird die KinderUni Grenzach-Wyhlen neben dem Engagement der Ehrenamtlichen durch mehrere Sponsoren, die größtenteils von Beginn an aktiv waren. Eine Vorlesung dauert etwas mehr als eine halbe Stunde und endet mit der Gelegenheit, Fragen zu stellen. Den Auftakt macht im September die Philosophin Ana Laura Edelhoff (Uni Konstanz) zum Thema „Wie teilt man gerecht?“. Physiker Florian Theilmann (PH Weingarten) referiert am 7. Oktober über „Die Welt ist bunt – die Wissenschaft der Farbe“. Aus Lübeck kommt am 21. Oktober der professionelle Parkour-Athlet Lukas Janku, und am 4. November schließt das Programm mit Zahnmediziner Jens Zürp (Uni Basel) zum Thema „Wieso haben wir Zähne?“.

Anmeldung nur übers Internet

Anmeldungen laufen ausschließlich über die Homepage (www.kinderuni-gw.de). Die ersten 80 Kinder sind bereits registriert.