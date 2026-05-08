Grenzach-Wyhlen: Wie die KinderUni Lust auf Lernen macht

Semesterbeginn bei der KinderUni Grenzach-Wyhlen: Am 23. September startet die vierte Auflage der ehrenamtlich organisierten Bildungsveranstaltung im Haus der Begegnung.
„Wissen macht Spaß“ heißt es auch diesen Herbst wieder im Haus der Begegnung. Dort finden ab dem 23. September insgesamt vier Vorlesungen der KinderUni Grenzach-Wyhlen statt. Bis zum 4. November sorgen zahlreiche Ehrenamtliche um das sechsköpfige Organisationsteam für eine runde Sache und ein niederschwelliges Angebot für Kinder ab acht Jahren. Im Pressegespräch stellte die Gruppe ihre Beweggründe und Ziele vor.