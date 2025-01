Ein äußerst ungewöhnlicher Chor, ein mit viel Komik gespickter FC-Film und eine unerwartete Vergrößerung der FC-Familie ragten heraus. Dazu wurden zahlreiche Ehrenamtler für ihre Verdienste gewürdigt.

FC-Chef Tobias Kuhner informierte über die Geschichte des größten Hardter Vereins. Anfang der 1920er-Jahre trafen sich einige Hardter regelmäßig zum Bolzensonntag auf einer Wiese. Doch das genügte schnell nicht mehr – ein Verein sollte her. Und so wurde am Abend des 24. Januar 1925 im damaligen Gasthaus Tanne (Richtung Königsfeld) von 15 Burschen der Verein aus der Taufe gehoben.

Lesen Sie auch

Illustre Aufstellung

100 Jahre später steht der FC Hardt prächtig da. Kuhner gab so auch die Aufstellung für den Abend bekannt – mit solch illustren Namen wie dem Rekordspieler Michael Fehrenbacher (823 Einsätze), dem Rekordtorschützen Rudi Hafner (376 Tore) oder den früheren Vorsitzenden Willi Herzog, Bernd Angst, Thomas Bantle und Dirk Pfaff. Besonders begrüßte Tobias Kuhner auch den Platzwart des schönsten Sportplatzes im ganzen Bezirk: Franz Fehrenbacher.

Illustre Aufstellung

Den ersten Steilpass nahm Bürgermeister Michael Moosmann auf, der ebenfalls zurückblickte. So habe sich die Mitgliederzahl ein Jahr nach der Vereinsgründung schon verdoppelt. Früher stand der Sportplatz dort, wo heute die Grundschule ist. Zwei Jahre musste man gar nach Schramberg ausweichen, bevor 1960 der Hohreutesportplatz das dauerhafte Zuhause wurde.

Bundesligareifer Platz

„1984 wurde der neue, bundesligareife Platz eingeweiht“, sagte Moosmann. Er selbst habe mit dem SV Sulgen oft in Hardt gespielt. Hier habe man es nicht auf den Platz schieben können, wenn der Ball versprungen sei. „Sie dürfen stolz auf die Vergangenheit schauen und zuversichtlich in die Zukunft blicken“, sagte er an Vorstand und Mitglieder.

Marcus Kiekbusch, Vorsitzender des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern, blickte auf die Werte im Sport, die heute wichtiger denn je seien. „Fußball verbindet die Menschen und grenzt nicht aus“, so Kiekbusch. Er würdigte den großen und besonderen Tag in der Vereinsgeschichte, bevor er Ehrenplaketten von WFV und DFB überreichte.

Auch Karl-Heinz Wachter, der Vorsitzende des Sportkreises, richtete einige Worte an die Besucher. Er hatte ein dickes Lob für das Vorstandsteam, Vereinsmitglieder, Trainer und Sportler über. „Sie sind dafür verantwortlich, dass heute so ein tolles Jubiläum gefeiert werden kann“, sagte Wachter.

Nachbarn aus Sulgen

Der bunt gemischte Fußballchor des FC Hardt unter der Leitung von Erich Fehrenbacher bewies, dass Fußballer mitunter nicht nur ein feines Füßchen haben, sondern auch lautstark Fußballlieder singen können. Nicht lange und die Besucher stimmten gerne mit ein.

Bei einem solchen Anlass wie dem 100-jährigen Bestehen wollten sich auch die Nachbarn nicht lumpen lassen: Tobias Maurer vertrat den benachbarten SV Sulgen. Im Schlepptau hatte er unter anderem Wolfgang Maser, Vorstandsmitglied und Getränkelieferant a. D.

Maurer verwies auf die immer freundschaftliche und gute Rivalität der Vereine. Nach den Spielen sei es aber immer gesellig gewesen – und mittlerweile schicken der FC Hardt und der SV Sulgen eine gemeinsame Damenmannschaft ins Rennen.

Der SV Sulgen sei zwar drei Jahre jünger als der FC Hardt, in einem anderen Bereich sei er aber schon weiter, so Maurer: So gibt es bei Spielen in Sulgen ein überaus beliebtes Maskottchen – das „SVle“. Warum sollte also der FC Hardt kein „FCle“ bekommen? Kaum hatte er den Satz zu Ende gesprochen, kam ein typischer Hardter Katzenrolle – komplett im FC-Outfit – hüpfend und winkend in die Halle. Von der ersten Sekunde flogen dem „FCle“ die Herzen zu – und der Verein hat nun auch ein Maskottchen.

Ein grimmiger Trainer

Für das Maskottchen und die Besucher ging es aber Schlag auf Schlag weiter: Ein Filmteam hatte sich auf den Hohreutesportplatz geschlichen, wo sie ein Training der Kleinsten beobachteten. Der Trainer: Ein furchterregender Geselle mit schwarzer Sonnenbrille, langem Bart und überaus grimmigem Blick – diese Rolle verkörperte Thomas „Bix“ Haberstroh perfekt. „Ihr seid nur Kanonenfutter“, polterte er seine Schützlinge an. Diese hatten aber trotzdem einen Heidenspaß und kämpften mit ihrem Trainer um den Ball.

Grimmiger Trainer

Tobias Kuhner erklärte danach die erste Halbzeit für beendet und übergab an die Rockband Diva. Somit war der Abend noch längst nicht beendet. Diva nahmen die erstklassige Stimmung auf und sorgten für Unterhaltung bis in die Nacht hinein.