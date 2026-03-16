GMS Oberes Wiesental: Wertvolle und beständige Zusammenarbeit

Die Schüler der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental brachten im vergangenen Dezember mit großem Erfolg das Musical „A Very, Very Merry Christmas!“ auf die Bühne. Während der Aufführungen verkauften sie mit viel Engagement Speisen und Getränke und erzielten nach Abzug aller Kosten einen Erlös. Ein Teil des Betrags kam den Klassen des Standortes Schönau zugute, die damit neue Spielgeräte für den Pausenhof anschafften. Im Klassenrat entschieden die Kinder und Jugendlichen gemeinsam, welche Anschaffungen sie sich wünschten. So sorgen nun Fußbälle, Tischtennisschläger, Basketbälle und Springseile für noch aktivere Pausen und mehr Bewegungsfreude.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, in denen die Schule unter anderem den Förderverein für krebskranke Kinder ind Freiburg und die Bergwacht Schwarzwald unterstützt hatte, sollte auch dieses Mal wieder ein Teil der Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. In einer Vollversammlung diskutierten alle Klassen über mögliche Empfänger und entschieden sich schließlich einstimmig für den Ortsverein Todtnau des Deutschen Roten Kreuzes – ein häufig geäußerter Wunsch aus der Schülerschaft, der auf sehr große Zustimmung stieß.

Das Engagement des DRK Todtnau, insbesondere von Wolfgang Geis, hat an der GMS Oberes Wiesental eine lange Tradition. Jahr für Jahr bildet Geis engagierte Schulsanitäter aus, die im Notfall schnell reagieren und kompetent Erste Hilfe leisten. Mit ihrem Einsatz übernehmen sie Verantwortung, zeigen Zivilcourage und behalten auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf – Fähigkeiten, die weit über die Schulzeit hinaus wertvoll sind. Seit Beginn des aktuellen Schuljahres führte Geis zudem in allen Klassen zweistündige Wiederbelebungskurse durch. So erhielten alle Schüler von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe fundiertes Wissen, wie man im Ernstfall richtig reagiert. Diese Schulungen sind von unschätzbarem Wert: Sie stärken das Selbstvertrauen, fördern die Handlungsfähigkeit und können im Notfall sogar Leben retten.

Eine Schüler-Delegation überreichte Wolfgang Geis als Vertreter des DRK Todtnau eine Spende über 500 Euro – als Dank für die wertvolle und beständige Zusammenarbeit. Mit dieser Geste zeigt die GMS Oberes Wiesental nicht nur großes soziales Engagement, sondern auch ihre enge Verbundenheit mit regionalen Hilfsorganisationen