GMS Oberes Wiesental: Wertvolle und beständige Zusammenarbeit

Der Erlös aus dem Weihnachtsmusical an der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental geht an das Rote Kreuz in Todtnau.
Die Schüler der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental brachten im vergangenen Dezember mit großem Erfolg das Musical „A Very, Very Merry Christmas!“ auf die Bühne. Während der Aufführungen verkauften sie mit viel Engagement Speisen und Getränke und erzielten nach Abzug aller Kosten einen Erlös. Ein Teil des Betrags kam den Klassen des Standortes Schönau zugute, die damit neue Spielgeräte für den Pausenhof anschafften. Im Klassenrat entschieden die Kinder und Jugendlichen gemeinsam, welche Anschaffungen sie sich wünschten. So sorgen nun Fußbälle, Tischtennisschläger, Basketbälle und Springseile für noch aktivere Pausen und mehr Bewegungsfreude.