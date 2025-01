Glasfaser in Oberndorf und Umgebung: 7000 Haushalte bekommen schnelles Internet

Glasfaser in Oberndorf und Umgebung

1 Die Bürgermeister Matthias Winter aus Oberndorf (von links) und Ralf Ulbrich aus Deißlingen, Harald Weber von GlasfaserPlus, und die Bürgermeister Markus Huber aus Dornhan und Jens Keucher aus Sulz setzen ihre Unterschriften auf die gemeinsame Erklärung. Mit dabei waren Landrat Wolf-Rüdiger Michel (links hinten) und Thomas Müller, Regionalleiter Glasfaser Region Süd-West der Telekom Deutschland GmbH Foto: Landratsamt Rottweil

Der Landkreis Rottweil unterzeichnet einen Vertrag mit GlasfaserPlus als zusätzlichem Partner beim Breitbandausbau. Dieses Mal profitieren die Einwohner vor allem im nördlichen Teil und im südlichsten Zipfel des Landkreises.









Der Landkreis Rottweil macht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft. Jüngst wurde die gemeinsame Erklärung zur Umsetzung des eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbaus der GlasfaserPlus GmbH unterzeichnet – ein Meilenstein, der mehr als 7000 Haushalte in Dornhan, Sulz, Oberndorf und Deißlingen künftig an das schnelle Glasfasernetz anschließen wird.