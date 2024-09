Glasfaser in Hechingen: Baggern für mehr Tempo im Internet

1 Am Dienstag war der offizielle Spatenstich für das Internet-Ausbau-Projekt. Bis Ende des Jahres soll alles abgeschlossen sein. Foto: Klaus Stopper

Ein weiteres Quartier in der Hechinger Kernstadt darf sich über schnelleres Internet freuen. In der Nähe des Gymnasiums werden dafür drei Millionen Euro investiert.









Los geht das eingraben der Glasfaserkabel bereits die nächsten Tage an der Fürstin-Eugenie-Straße, Am Meisenbächle, Bozener Straße, Prager Straße, Kärntner Straße und Wiener Straße werden folgen. 165 Gebäudeanschlusspunkte sind in dem Gebiet möglich. Auf drei Kilometer Länge wird die Glasfaserleitung verlegt. In den nächsten Tage müssen die Anwohner entscheiden, ob sie mitmachen wollen.