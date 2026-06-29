Glasfaser in Egenhausen: „Meilenstein“ für digitale Zukunft gefeiert

Egenhausen hat das Glasfasernetz feierlich in Betrieb genommen. Die Weichen für das Projekt waren bereits 2021 gestellt worden.

Gut zweieinhalb Jahre nach dem offiziellen Spatenstich im September 2023 ist es geschafft: Das neugebaute Glasfasernetz in Egenhausen ist offiziell in Betrieb. Im Rahmen einer feierlichen Inbetriebnahme wurde der erfolgreiche Abschluss des Ausbauprojekts gewürdigt, heißt es in der Pressemitteilung der NetCom BW GmbH. Mit dabei waren Bürgermeister Sven Holder, Achim Denninger, Leiter Kunde und Gebietsentwicklung der NetCom BW, sowie Vertreter des Gemeinderats und der am Ausbau beteiligten Partnerunternehmen. Insgesamt wurden rund 430 Gebäude im Gemeindegebiet mit einem direkten Glasfaseranschluss bis ins Haus ausgestattet.

Die Weichen für das Projekt in Egenhausen wurden bereits im Jahr 2021 mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zwischen der Gemeinde und der NetCom BW gestellt. Im Rahmen der anschließenden Vermarktungsphase entschieden sich rund zwei Drittel der Eigentümer für das Angebot eines kostenlosen Glasfaseranschlusses, heißt es weiter.

Ohne Kosten für Gemeinde

Auch Bürgermeister Sven Holder blickte in seinem Grußwort zum Abschluss des Vorhabens noch einmal auf dessen Anfänge zurück: „Wir haben frühzeitig die Bedeutung von Glasfaser als zukunftssichere Infrastruktur erkannt. Obwohl die damalige Versorgung über Vectoring für viele Bürgerinnen und Bürger ausreichend war, haben wir den Ausbau ganz bewusst vorangetrieben – im Wissen, dass die Anforderungen an digitale Infrastruktur stetig wachsen. Dass wir dieses Projekt ohne Kosten für die Gemeinde realisieren konnten, macht den heutigen Tag umso erfreulicher. Mein herzlicher Dank gilt der gesamten Bevölkerung für die Geduld und das Verständnis während der Bauphase.“

Die große Nachfrage aus der Bürgerschaft bildete die Grundlage für den weiteren Ausbau, der mit dem offiziellen Spatenstich im September 2023 eingeläutet wurde. Im Laufe der Baumaßnahmen wurden in der Folge rund 430 Gebäude in Egenhausen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet (Fiber-to-the-Building; kurz: FTTB), heißt es in der Pressemitteilung. Dafür waren Tiefbauarbeiten auf einer Strecke von rund 20 Kilometern notwendig. Verlegt wurden dabei rund 38 Kilometer Leerrohre sowie Glasfaserleitungen mit einer Gesamtlänge von 100 Kilometern. Für die Versorgung der erschlossenen Adressen wurden darüber hinaus zwei neue Technikstandorte im Gemeindegebiet errichtet.

Modernisierung des Stromnetzes

Den Auftrag für den Aufbau dieser passiven Netzinfrastruktur erhielt die Netze BW GmbH Sparte Dienstleistungen. Das Leistungspaket umfasst neben dem Verlegen der Leerrohre auch die vorausgehenden Planungen, die Montage der Glasfaserkabel, die ausführliche Dokumentation und das gesamte Hausanschlussmanagement. Daneben setzte das Unternehmen auch umfassende Maßnahmen zur Modernisierung des örtlichen Stromnetzes um.

Parallel zur baulichen Fertigstellung der Infrastruktur kümmerte sich die NetCom BW um die technische Ertüchtigung des Netzes. Dazu zählte unter anderem die Installation der zur Datenübertragung notwendigen aktiven Netztechnik, die Überprüfung der Netzdokumentation sowie deren Einpflegen in die unternehmenseigenen Systeme.

Seit dem Frühjahr konnte so bereits ein Großteil aller erschlossenen Adressen erfolgreich aktiviert werden. Die Inbetriebnahme aller noch fehlenden Anschlüsse soll in den kommenden Wochen erfolgen, so dass die Anwohner in Egenhausen schon bald flächendeckend mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s im Internet surfen können, heißt es.

Dank an Gemeinde und Anwohner

Achim Denninger, Leiter Kunde und Gebietsentwicklung der NetCom BW, betonte mit Blick auf die nun anlaufende Versorgung: „Mit der Inbetriebnahme beginnt für Egenhausen ein neues Kapitel. Unsere Kundinnen und Kunden vor Ort profitieren ab sofort von einem der leistungsfähigsten Netze der Region. Dass wir diesen Meilenstein heute feiern können, ist auch ein großer Verdienst der Gemeindeverwaltung, die uns jederzeit und sehr aktiv unterstützt hat. Gleichzeitig gilt unser Dank auch allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Vertrauen und die Geduld während der Bauphase.“

Alle Informationen zum Projekt, Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessenten auf der Unternehmenswebseite unter https://www.netcom-bw.de/egenhausen

Das Unternehmen

Die NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Sie bietet Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 32.000 Kilometern verfügt die NetCom BW nach eigenem Bekunden über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.