Glasfaser in Egenhausen: „Meilenstein“ für digitale Zukunft gefeiert

Egenhausen hat das Glasfasernetz feierlich in Betrieb genommen. Die Weichen für das Projekt waren bereits 2021 gestellt worden.
Gut zweieinhalb Jahre nach dem offiziellen Spatenstich im September 2023 ist es geschafft: Das neugebaute Glasfasernetz in Egenhausen ist offiziell in Betrieb. Im Rahmen einer feierlichen Inbetriebnahme wurde der erfolgreiche Abschluss des Ausbauprojekts gewürdigt, heißt es in der Pressemitteilung der NetCom BW GmbH. Mit dabei waren Bürgermeister Sven Holder, Achim Denninger, Leiter Kunde und Gebietsentwicklung der NetCom BW, sowie Vertreter des Gemeinderats und der am Ausbau beteiligten Partnerunternehmen. Insgesamt wurden rund 430 Gebäude im Gemeindegebiet mit einem direkten Glasfaseranschluss bis ins Haus ausgestattet.