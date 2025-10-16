Glasfaser in Bisingen: Schnelles Internet für den Ortskern und das Schulzentrum

Meilenstein für den Glasfaserausbau in Bisingen: Bis Mitte 2026 soll der Lückenschluss vom Gewerbegebiet Nord zu den Schulen fertig sein. Auf Autofahrer kommen Einschränkungen zu.
Mit einem symbolischen Spatenstich am Feuerwehrhaus ist der Ausbau des Backbone-Netzes vom Industriegebiet zum Bisinger Schulzentrum am Donnerstag eingeläutet worden. Damit wird das „letzte Puzzleteil“ für den Glasfaserausbau in Bisingen gelegt, wie Bürgermeister Roman Waizenegger betonte. Bereits im Jahr 2014 erfolgte der Ausbau im Industriegebiet.