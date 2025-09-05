Glasfaser in Balingen: Wann es schnelles Internet auch in den Ortsteilen gibt

Wie der aktuelle Stand beim Thema Breitbandnetz in Balingen ist, haben die Leiter der Stadtwerke und des Internetanbieters Zollernalb-Data berichtet.
Wer in Roßwangen, Erzingen, Streichen oder Heselwangen wohnt weiß, dass schnelles Internet nicht unbedingt zu den Vorzügen des Balinger Stadtteillebens gehört. Doch das soll sich ändern. „Unser Ziel ist es, insbesondere die weniger gut versorgten Gebiete mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen“, erzählt Markus Streich, Werkleiter der Stadtwerke Balingen im Gespräch mit unserer Redaktion.