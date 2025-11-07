Glasfaser für Nußbach: Startschuss für das schnell Netz

Die Arbeiten sind beendet, auch in den Außenbereichen des Triberger Ortsteils. Das freut nicht nur den anfangs skeptischen Ortsvorsteher.
Vor knapp zehn Jahren – in der Planungsphase für den Breitbandausbau im Ortsteil Nußbach – stand Ortsvorsteher Heinz Hettich der Aussage, dass bis Ende 2025 diese Arbeiten auch in den Außenbereichen komplett abgeschlossen seien, noch sehr skeptisch gegenüber. Denn nicht immer lief alles so reibungslos, unter anderem wegen der topographischen Lage rund um Nußbach.