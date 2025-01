Ein Gruppentransporter der Bundespolizei hat sich am Sonntag auf der A 81 bei Engen überschlagen. Die Ursache war laut der Landespolizei wohl die schneeglatte Fahrbahn.

Gegen 7.55 Uhr war das sogenannte Halbgruppenfahrzeug der Bundespolizei aus Stuttgart auf der Autobahn 81 in Richtung Singen unterwegs. Zwischen Geisingen und Engen verlor der Fahrer wohl wegen der Witterung die Kontrolle über den Mercedes Sprinter.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Bundespolizisten konnten ohne Hilfe den Gruppentransporter verlassen.

Beim Unfall wurden die Beamten leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Ein Halbgruppenfahrzeug der Bundespolizei. (Archiv) Foto: Marc Eich

Am Polizeifahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der A 81 in Fahrtrichtung Singen gesperrt.