Narrengilde, Lörrachs Verwaltung und zahlreiche Stadträte fanden bei einer Debatte nicht zusammen. Der strittige Betrag ist klein, die gegenseitigen Vorbehalte aber gewaltig.
Für Außenstehende ist kaum noch zu verstehen, wer wen wann warum enttäuscht hat. Wer zu welchem Zeitpunkt was gesagt und bei nächster Gelegenheit wieder anders dargestellt hat. Verwaltung und zahlreiche Stadträte – etliche Kommunalpolitiker hielten sich aber bedeckt – auf der einen und die Spitze der Narrengilde auf der anderen Seite stehen sich derzeit nahezu unversöhnlich gegenüber.