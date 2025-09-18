Gewehrfund in Bad Herrenalb: Welche Druckluftwaffen sind erlaubt?

Die Polizei hat am Sonntag ein Luftgewehr in Bad Herrenalb beschlagnahmt. Doch warum? Und welche Regeln gibt es, um eine solche Waffe zu besitzen und zu benutzen?
Der ungewöhnliche Polizeieinsatz in Bad Herrenalb wirkt noch nach. Am Sonntag hatte die Polizei die Kirchgänger der katholischen Kirchengemeinde St. Bernhard mit drei Fahrzeugen in Empfang genommen und den Parkplatz vor der Kirche blockiert. Bei dem Einsatz wurden ein Gewehr und eine Axt im Kofferraum eines Autos gefunden. Da vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, ob es sich um ein Luftgewehr oder eine andere Waffe handelte, wurde das Gewehr zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt.