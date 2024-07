Gewalttat in Albstadt

1 Im Wohngebiet, in dem der Schütze auf seine Familie schoss, wurden Straßen abgeriegelt. Foto: Jannik Nölke

Nach der Gewalttat mit drei Toten in Albstadt, darunter der Tatverdächtige, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus. Das ist der aktuelle Ermittlungsstand.









Nach dem Tötungsdelikt am Sonntagmittag in Albstadt-Lautlingen ermitteln Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen unter Hochdruck an der Aufklärung der Tat.