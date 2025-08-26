Gewalt im Landkreis Lörrach: Wenn Rettungskräfte angegriffen werden

Rangeleien und verbale Gewalt gegen Rettungskräfte sind an der Tagesordnung. Markus Lapp, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Lörrach, erzählt über die aktuelle Situation.
Beleidigt, geschubst, bespuckt oder gar geschlagen: Rettungskräfte werden bei Einsätzen bisweilen Ziel von Aggression und Gewalt. Im vergangenen Jahr hat das Polizeipräsidium Freiburg insgesamt 21 Anzeigen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Rettungsdienst und Feuerwehr registriert, im Vorjahr waren es sogar 34 Fälle. Im Landkreis Lörrach schlugen acht Anzeigen zu Buche, drei weniger als im Vorjahr.