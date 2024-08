Gewagtes Projekt: Rottweiler Weinberg sucht helfende Hände

1 Michael Grimm (von links), Elke Hugger und Thomas Lippert sind Experten in Sachen Weinbau und möchten im Herbst den Verein „Civitis“ für den Mitmachweinberg gründen. Foto: Siegmeier

Rottweil steht für Vieles: Hunde, die höchste Aussichtsplattform Deutschlands, die älteste Stadt und bald für die höchsten Weinberge im Ländle. Wir haben mit Michael Grimm, Thomas Lippert und Elke Hugger über ihr Projekt „Civitis“ gesprochen.









Am Höllenstein und am Schwarzen Felsen sollen die beiden Bürger-Weinberge entstehen – dort wo bereits vor hunderten Jahren in Rottweil Wein reifte. Die Idee im Rahmen der Landesgartenschau 2028 diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen, stammt von Michael Grimm, Elke Hugger und Thomas Lippert – allesamt Experten, wenn es um das Thema Wein geht.